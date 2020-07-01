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Dünya

Rusya'dan bir 'S-400' açıklaması daha!

ABD’nin yeni S-400 hamlesini değerlendiren Rus Senatör Cabarov, Amerikan askerlerinin Rus teçhizatı “son vidasına kadar” inceleyerek bu temelde kendi sistemlerini geliştirmeyi planladığı tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 07:11:00 -
Rusya'dan bir 'S-400' açıklaması daha!

Cabarov, Govorit Moskva radyosuna açıklamasında, ABD’li Senatör Whip John Thune’un Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma teklifini değerlendirdi.

Rus Senatör, “Muhtemelen ABD askerleri, benzer sistem geliştirmek için Rus teçhizatı son vidasına kadar sökerek incelemeyi planlıyor. Zira onların elinde bu türden bir silah yok” ifadesini kullandı.

Ankara’nın bu teklifi kabul etmeyeceğinden emin olduğunu söyleyen Cabarov, “ABD’nin S-400’ü satın alması durumunda bu iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl düzelir anlamıyorum. Bence ABD sadece merakını gidermek istiyor, daha doğrusu askeri sırlarımızı çalmak istiyor” dedi.

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