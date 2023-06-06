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Gündem Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türk hükümetiyle iş birliği yapabiliriz! Flaş teklif, hazırız diyerek duyurdu
Gündem

Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türk hükümetiyle iş birliği yapabiliriz! Flaş teklif, hazırız diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 15:01:00 - 2023-06-06 19:27:13
Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türk hükümetiyle iş birliği yapabiliriz! Flaş teklif, hazırız diyerek duyurdu

Rus basını, Rusya'nın Türkiye'ye olan seçimler hakkında önemli açıklamalarla büyük yer verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, yeni hükümetle etkileşime hazır olduklarını söyledi. Rusya: Yeni Türk hükümetiyle iş birliğine hazırız...Ruslar hazırız diyerek işte o mesajı paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde TBMM'de üstünlüğü sağlamasının ardından Recep Tayyip Erdoğan da 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne çok sayıda ülkeden önde gelen yetkililer katıldı.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de yeni kabinesinin üyeleri, uluslararası çapta peş peşe tebrik mesajları aldı.

"Türkiye'nin yeni hükümetiyle etkileşime hazırız"

Türkiye'nin komşusu Rusya'dan gelen mesajda, yeni dönemle ilgili iş birliği sinyali verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Türkiye'nin yeni hükümeti ile etkileşime hazır olduğunu söyledi.
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Moskova'dan Ankara'ya peş peşe mesajlar

TASS'ın haberine göre, Vershinin, konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak "Kesinlikle." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Zaferiniz Türk halkının bağımsız dış politikanıza verdiği desteğin açık kanıtı." demişti.

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Yorumlar

Ömer muhtar

Biz abd 'den kurtulup rus un kucağına düşüyoruz haydi az kaldı bir ayakta dura bilsek o zaman bağımsız bir İSLAM DEVLETİ OLURUZ İNŞALLAH

Şeyh Şamil bu

ulen ne günlere kaldık. 2. Super güc koca rusya bize muhtac kaldı da ona yanarım. Yeni hükumetle çalışmaya hazırlarmış! Sanki başka çareleri vardır.
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