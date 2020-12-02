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Dünya Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:54:00 -
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu ilgili ülkelerin kendi iç meselesidir. Rusya olarak bizim böyle bir gündemimiz yok” yanıtını verdi. Böyle bir konunun söz konusu olmadığını vurgulayan Peskov, “Zaten tüm eski Sovyet ülkelerinde olduğu gibi Ermenistan’da, Azerbaycan’da ve Dağlık Karabağ’da da iletişime uygun bir dil olduğu için Rusça her yerde konuşuluyor. Rusça’nın konuşulmasını kendi görevimiz olarak görüyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarının ardından başlayan operasyonlar, Azerbaycan Ordusu’nın Dağlık Karabağ’ın önemli merkezlerinden birisi olan Şuşa’yı geri almasından sonra, 10 Kasım tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın resmi anlaşmayı imzalamasıyla Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: İHA

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