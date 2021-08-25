  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan Bayraktar TB2 itirafı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Galatasaray merakla beklenen transferi açıkladı
MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Dünya Rusya'dan Bayraktar TB2 itirafı
Dünya

Rusya'dan Bayraktar TB2 itirafı

Rusya merkezli savunma sanayii şirketlerinden Almaz-Antey'in tasarımcısı Pavel Sozinov, Türk yapımı SİHA Bayraktar TB2 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 17:58:00 -
Rusya'dan Bayraktar TB2 itirafı

Karabağ ve Suriye'de Bayraktar TB2 karşısında savunma sistemleri varlık gösteremeyen Rusya, Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor.

Dünya medyasının çatışma alanlarındaki başarısı sonrası, "Türk SİHA'ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı" manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için Rusya'dan bir itiraf daha geldi.

"Pek şansımız yok"

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi.

"Silahlarını kullanmamalı"

Sozinov, "Herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay