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Dünya Rusya'dan Batı'ya tehdit: Bunu yaparsanız...
Dünya

Rusya'dan Batı'ya tehdit: Bunu yaparsanız...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy vakası dolayısıyla Batı ülkelerce kendilerine yaptırım uygulaması durumunda bunu yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:14:00 -
Rusya'dan Batı'ya tehdit: Bunu yaparsanız...

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın zehirlendiği yönündeki tartışmalarda tansiyon yükseliyor.

"Cevapsız bırakmayız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Navalnıy vakası sebebiyle kendilerine yaptırım uygulanması durumunda, bunu cevapsız bırakmayacaklarını bildirdi.

Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna demeç verdi.

Lavrov, bazı Batılı ülkelerden yapılan Navalnıy'la ilgili vaka dolayısıyla Rusya'ya yaptırım uygulama çağrılarını ele aldı.

Ülkelerin uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesini iptal etmediğinin vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin de muhtemel yaptırımlara karşılık vereceğini bildirdi.

Lavrov, Rusya'nın Batılı ülkelerin eylemlerini değerlendireceğini ve ardından karşılık vereceğini kaydederek bu tür kararların cevapsız bırakılamayacağını söyledi.

Ne olmuştu?

20 Ağustos'tan beri komada bulunan ve zehirlendiği iddiaları tartışılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos tarihinde yaptığı uçuş esnasında fenalaşmıştı.

Navalnıy, tedavi gördüğü Sibirya kentinden Berlin’deki Charite kliniğine nakledilmişti.

Almanya, laboratuvar sonuçlarının Navalnıy’nın vücudunda, Noviçok ismi ile bahsettikleri zehirli bir maddeye rastlandığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, muhalif Navalnıy'ın başına gelenlerin soruşturulmasını, Almanya'nın savsakladığını söylemişti.

Almanya’nın Rusya’ya yaptığı acil soruşturma çağrılarına atıfta bulunan Zaharova, aciliyetsiz davranan tarafın Almanya olduğunu öne sürmüştü ve 27 Ağustos'ta Alman makamlarına iletilen bilgi talebine Almanya'nın hala yanıt vermediğini belirtmişti.

Rusya'dan Almanya'ya nota

Öte yandan Rusya, istişare için çağırdığı Almanya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'e Almanya'nın Navalnıy vakasıyla ilgili asılsız suçlamaları nedeni ile protesto notası vermişti.

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