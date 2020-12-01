Rusya'dan Azerbaycan'a destek veren gazeteciye soruşturma

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlara başta Türkiye olmak üzere dünyadaki tüm Türk toplulukları doğrudan destek vermişti. Rusya'ya bağlı Tataristan'da yayın yapan 'Türk Görüşü' Gazetesi'ni çıkaran Tatar gazeteci Nail Nabiullin de, Tatarların Azerbaycan halkına desteğini göstermek için 'Azerbaycan Bizim, Yürekler Sizinle' başlıklı bir haber yaptı. Gazetecinin manşeti Tataristan'da ses getirirken, başkent Kazan'daki başsavcılık gazeteci ile iletişime geçerek hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Başsavcılık, gazetecinin olayla ilgili birkaç kez savunmasını aldı.

Masrafları karşılayamayınca makinesini sattı

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ekonomik olarak zor günler geçiren Tatar gazeteci, bir avukatla görüşerek destek istedi. Avukat tarafından savunulan gazeteci, daha mahkeme başlamadan ödeme yapmaya başladı. Tataristan Kültür Bakanlığı önünde de tek kişilik protesto gösterisi yapan gazeteci, hem soruşturmayı eleştirdi hem de duruma tepkisiz kalan Tataristan Yazarlar Birliği'ni protesto etti. Gerekli desteği göremeyen gazeteci, mahkeme masrafları için Türk dünyasına hizmet eden kişilere verilen Kültigin Madalyası'nı ve mesleğini yaparken kullandığı fotoğraf makinesini satılığa çıkardı.

Hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili Tatar basınına açıklamalar yapan gazeteci Nabiullin, şunları söyledi:

"28 Ekim tarihinde çıkarılan gazetede Tatarların Azerbaycan halkına desteğini ifade etmek için, ‘Azerbaycan Bizim, Yürekler Sizinle' başlıklı manşet kullandık. Bunun ardından benim hakkımda savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bizim hakkımızda uyarı kararı verilirken, soruşturmanın devam ettirilmesi yönünde karar verildi. Bu karardan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Öte yandan Rusya Anayasası'nın 29. maddesine göre herkesin ifade özgürlüğü garanti altına alınmıştır"