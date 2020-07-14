  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya'dan Ayasofya açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk meslektaşlarımızın, Ayasofya’nın korunacağı ve buraya erişimin açık olacağı yönündeki açıklamalarını duyduk. Bunlar bizim için tatmin ediciydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:20:00 - 2020-07-14 14:25:37
Rusya'dan Ayasofya açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşın bir dünya mirası olarak korunacağı ve isteyen herkesin buraya girebileceği yönünde Ankara’dan gelen açıklamaların kendilerini tatmin ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilmiş olmasına ilişkin Rusya’da süren tartışmalar sorulduğunda şunları söyledi: “Başta Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere Türk meslektaşlarımızın, Ayasofya’nın korunacağı ve buraya erişimin açık olacağı yönündeki açıklamalarını duyduk. Bunlar bizim için tatmin ediciydi.”

Rusya’daki Ortodoksların Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilmesine verdiği ‘toplumsal tepkinin çok duygusal bir tepki olduğunu, zira burasının tüm Ortodokslar için kutsal olduğunu’ da belirtti.

“Bununla beraber resmi kanallardan bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin iç meselesi olduğunu pek çok defa söyledik. Buna karışamayız ve karışmak gibi bir planımız da yok” vurgusunu yapan Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:

“Bizim için önemli olan bir UNESCO dünya mirası olarak Ayasofya’nın bugünkü haliyle korunması ve Türkiye’de giden herkes için erişime açık olması.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asa

Ne bekliyordunuz. 
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı