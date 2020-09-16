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Aktüel Rusya'dan Avrupa'ya "Kuzey Akım 2 siyasallaştırılmamalı" tepkisi
Aktüel

Rusya'dan Avrupa'ya "Kuzey Akım 2 siyasallaştırılmamalı" tepkisi

Kremlin Sözcüsü Peskov: - "(Kuzey Akım 2) Bu hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğinin çıkarlarına uygun ticari bir projedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:52:18 -
Rusya'dan Avrupa'ya "Kuzey Akım 2 siyasallaştırılmamalı" tepkisi

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin "Aleksey Navalnıy süreci"ne bağlanmasına karşı olduklarını belirterek, "Kuzey Akım 2 Projesi siyasallaştırılmamalı. Bu hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğinin (AB) çıkarlarına uygun ticari bir projedir.” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenme iddiaları ve Avrupa'da gündeme gelen Kuzey Akım 2'ye ilişkin tepkileri değerlendirdi.

Projeye yönelik eleştirileri kabul etmediklerini ifade eden Peskov, "Kuzey Akım 2'nin Navalnıy sürecine bağlanmasına karşıyız. Kuzey Akım 2 Projesi siyasallaştırılmamalı. Bu hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliğinin çıkarlarına uygun ticari bir projedir." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini ve görüşmede projedeki son durumun da gündeme gelebileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'yı "demokrasi yanlılarını" saf dışı bırakmakla suçlayarak, "Kuzey Akım 2 Projesi'nin AB ile Rusya arasındaki gergin ilişkileri düzelteceğini düşünmek hatadır." ifadesini kullanmıştı.

- Projenin yüzde 94'ü tamamlandı

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.


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