Rusya’dan Alman medyasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Alman medyasını Rusya karşıtı bir yaklaşım benimsemekle suçladı.

DPA’nın haberine göre Zaharova Telegram üzerinde “Alman güvenlik yetkilileri, medyası ve medya şirketlerinin Rusya ile ilgili kurduğu komplo hakkında da konuşabilirim” dedi.

Zaharova, Alman basınında çıkan Rusya’da yapılan izinsiz gösteriler hakkındaki haberler ve Alman medyasının Rusya’nın içişlerine müdahale girişimlerinden bahsederek, Rus devlet kanalı RT’nin Almanya’da yayın yapmak için izin alamadığını ve Almanya’nın RT’yi etkisiz hale getirmek istediğini belirtti.

Diğer yandan Almanya hükümet sözcüleri, Berlin’in RT üzerinde siyasi baskı uyguladığını reddetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz günlerde Moskova’ya yaptığı ziyarette Almanya hükümetinin kanala herhangi bir baskı uygulamadığını açıkladı.

Russia Today (Bugün Rusya) olarak bilinen RT’nin uzun zamandır Almanca yayın yapmak istediği ancak gerekli izinleri alamadığı biliniyor.

Bir kanalın yayın izni alma şartlarından biri ise anayasal devlet tarafsızlığı ilkesini ihlal etmemektir. Yani kanalın içeriğinde herhangi bir devletin veya partinin etkisinin olmaması gerekiyor.

Batı ülkelerinde birçok dilde yayın yapan RT genellikle Kremlin için bir propaganda aracı olarak görülüyor. İnsanlar, kanalın komplo teorileri ürettiğini ve Rusya hakkında yanlış bilgiler sunduğunu düşünüyor.

RT, geçtiğimiz Ağustos ayında Lüksemburg’da Almanca yayın yapmak için gerekli izni alamamıştı.

Zaharova, Almanya’da kanala yönelik atılan adımlar hakkında yaptığı açıklamada, “Geleneksel demokrasinin ifade özgürlüğünü korumak için karşı çıktığı her şey Almanya’da RT üzerinde uygulandı” dedi.