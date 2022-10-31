  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan alkışlanacak hareket! Türkiye'nin desteğiyle yapacağız
Dünya

Rusya'dan alkışlanacak hareket! Türkiye'nin desteğiyle yapacağız

Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, "Türkiye'nin desteğiyle yoksul ülkelere tahıl gönderimi yapacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 08:38:00 - 2022-10-31 09:08:07
Rusya'dan alkışlanacak hareket! Türkiye'nin desteğiyle yapacağız

Rusya Tarım Bakanı Patruşev, Türkiye'nin de desteğiyle Rusya'nın önümüzdeki dört ay içinde yoksul ülkelere 500 bin ton tahıl göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev yaptığı açıklamada, abluka altındaki Ukrayna limanlarından tahılın serbest bırakılması için BM tarafından yapılan anlaşma kapsamında ihraç edilen gıdanın sadece %3'ünün en yoksul ülkelere gittiğini, Batılı ülkelerin ise tüm sevkiyatların yarısını oluşturduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna'nın 22 Temmuz'da Türkiye'de BM destekli Karadeniz Tahıl Girişimi'ni imzalamasından bu yana Ukrayna'dan mısır, buğday, ayçiçeği ürünleri, arpa, kolza tohumu ve soya ihraç edildi.

Zelenskiy: Rusya bunu eylül ayında yaptı
Zelenskiy: Rusya bunu eylül ayında yaptı

Dünya

Zelenskiy: Rusya bunu eylül ayında yaptı

Rusya'nın kararı sonrası ABD'den flaş açıklama
Rusya'nın kararı sonrası ABD'den flaş açıklama

Dünya

Rusya'nın kararı sonrası ABD'den flaş açıklama

Rusya'nın son kararı herkesi şoke etti! Cihat Yaycı Paşa
Rusya'nın son kararı herkesi şoke etti! Cihat Yaycı Paşa "Vallahi Türkiye'ye bu olur" deyip uyardı

Gündem

Rusya'nın son kararı herkesi şoke etti! Cihat Yaycı Paşa "Vallahi Türkiye'ye bu olur" deyip uyardı

Rusya anlaşmadan çekildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Rusya anlaşmadan çekildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

Gündem

Rusya anlaşmadan çekildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

Rusya çekildi, NATO tutuştu!
Rusya çekildi, NATO tutuştu!

Dünya

Rusya çekildi, NATO tutuştu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23