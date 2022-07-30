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Ekonomi Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar!
Ekonomi

Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar!

Rusya'nın ulusal nükleer enerji şirketi ROSATOM'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 02:12:00 -
Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar!

Rusya, Akkuyu NGS için 15 milyar dolar sıcak para aktarımı yapacak.

Türkiye’nin ilk nükleer gücü olacak olan Akkuyu nükleer güç enerji santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa ediliyor.

İlk ünitesi 2023'te devreye girecek santral, tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik talebinin yüzde 90'ını karşılayabilecek.

Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, ülkenin gücüne güç katacak.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşası planlandığı gibi adım adım ilerliyor. 4 reaktörden oluşan tesiste, her bir reaktör bin 200 megavat olacak.

Toplam kurulum gücü ise 4 bin 800 megavat olan santral, tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek.

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