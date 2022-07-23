Rusya'dan akaryakıt fiyatlarını patlatacak karar geldi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere satış yapmayacaklarını söyledi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Rus petrolüne tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.
Ukrayna savaşı sonrası Batı ile yaptırım savaşına giren Rusya'dan petrol piyasalarını sallayacak hamle geliyor.
ABD öncülüğündeki G-7 ülkelerinin, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulayabileceklerini açıklaması sonrası Moskova'dan cevap geldi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina yaptığı açıklamada ülkesinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması uygulayacak ülkelere petrol satmayacağını söyledi.
Nabiullina, G-7 ülkelerinin Rusya’yı enerji gelirlerinden mahrum bırakarak askeri harcamalarının finanse etmesini engellemeyi amaçlayan teklifin küresel petrol fiyatlarına yansıyacağını da sözlerine ekledi.
Bilindiği gibi, Türkiye'de dolardaki yükselişle beraber akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim yapılamıyor.
En son benzine 95 kuruş indirim gelmişti. O indirimden beri petrol fiyatları düşerken dolar yürekli yükseliyor.
Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Batılı ülkelere birçok alanda yaptırım kararı almış fakat artan enerji fiyatları nedeniyle Rusya'nın enerji ihracat gelirleri yükselmeye devam etmişti.
Son dönemde müttefik ülkeler Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını gündeme getirerek Rusya'nın gelirlerini sınırlandırmayı planladıklarını açıklamıştı.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçıları Çin ve Hindistan'la uzun vadeli satışı anlaşması imzalayan Rusya lideri Vladimir Putin, savaş döneminde bile petrolden devasa gelir elde ediyor.