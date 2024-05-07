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Dünya Rusya'dan Afrika çağrısı
Dünya

Rusya'dan Afrika çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-05-07 19:58:00 -
Rusya'dan Afrika çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika kıtasında 'sömürgecilik kalıntılarının' ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sahra ve Sahel bölgesindeki duruma değinerek "Batı Afrika ülkelerinin, dış dünya ile temaslarında egemenliklerinin sağlanması ve çıkarlarının korunmasına odaklı olmalarından, kıtada hala hissedilen sömürgecilik kalıntılarının ortadan kaldırılmasından yanayız." diye konuştu.

Afrika'da birçok sorun ve krizin yaşandığına işaret eden Lavrov, Afrika'daki sorunların Afrikalılar tarafından çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Lavrov, "Bazen dış güçler yardım teklif ederek, öncelikle kendi çıkarlarını gözetiyor. Bu, Afrikalıların çıkarına değil. Bu nedenle Afrika Birliği ve Afrika kıtasındaki diğer bölgesel örgütlerin inisiyatif göstermelerinden yanayız. Uluslararası toplumun da Afrikalılar tarafından alınacak kararlara destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reforme edilmesi ve Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin Konsey'de temsil edilmesi gerektiğini söyledi.
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Sierra Leone Dışişleri Bakanı Kabba da Batı Afrika ile Sahra ve Sahel bölgelerindeki güvenliğin tehdit altında olduğunu belirterek "Barış ve güvenliğin sağlanması, Sierra Leone'nin de bağımsız olması için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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