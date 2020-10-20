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Dünya Rusya'dan açıklama geldi! Silahsızlanma anlaşması bitiyor
Dünya

Rusya'dan açıklama geldi! Silahsızlanma anlaşması bitiyor

Rusya'dan gelen açıklamaya göre; silahların azaltılması konusunda yapılan Yeni START anlaşması bitiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, YENİ START anlaşmasının koşulsuz olarak 1 yıl uzatılması tekliflerine ABD’den cevap gelmediğini duyurdu. Rusya yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın Şubat ayında sona erecek olan anlaşmanın uzatılmasıyla yeni müzakerelerin mümkün olabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:20:00 -
Rusya'dan açıklama geldi! Silahsızlanma anlaşması bitiyor

YENİ START olarak bilinen ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların azaltılmasını öngören anlaşma hakkında son dakika haberi geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Şubat ayında biteceği bildirilirken, anlaşma süresini uzatmayı teklif ettikleri paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile ABD'ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (YENİ START) 1 yıl koşulsuz uzatma teklifi yaptıklarını duyurmuştu.

Rusya: ABD cevap vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklife cevap vermediği belirtilerek, "Rusya, Start anlaşmasını 1 yıl uzatmayı teklif ediyor ve aynı zamanda ABD ile birlikte bu 1 yıllık süreçte nükleer başlıkların sayısının aynı oranda kalması için siyasi taahhüt üstlenmeye hazır. Bu teklifte ABD tarafına herhangi bir koşul sunulmamaktadır" denildi.

Bu tekliflerin 16 Ekim tarafından ABD'ye sunulduğu hatırlatılarak, "Rusya tarafı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, START anlaşmasının 1 yıl uzatılması teklifini 16 Ekim tarihinde ABD'ye sunmuş ve bu tarihten itibaren teklife cevap alamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında 4 Şubat 2021'de sona erecek olan anlaşmanın 1 yıl uzatılması halinde bu süre zarfında daha detaylı müzakerelerin yapılabileceğini savundu.

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