0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye: Yasaklanmış füzeleri kullanırlarsa cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD, yasaklanmış bölgelere nükleer füze yerleştirirse, cevap vereceğiz” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:34
Rusya'dan ABD'ye: Yasaklanmış füzeleri kullanırlarsa cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD, yasaklanmış bölgelere nükleer füze yerleştirirse, cevap vereceğiz” dedi.

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid El Nehyan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD’nin, Rusya’nın maddeleri ihlal ettiğini iddia eden Lavrov, Orta Menzilli Nükleer Füzelerin Yasaklanması Anlaşması (INF) hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, “ABD, INF’den çekildikten sonra, yasak bölgelerine füze yerleştirmeye başlarsa, Moskova cevap verme hakkına sahip” dedi.

 

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin anlaşmayı ihlal etmesi halinde, yasaklı bölgelere Rusya’nın da füze yerleştirilmesi emri verdiğini aktardı. Lavrov, ABD’nin hamlelerine nasıl cevap verileceğine dair alınacak tutumun, Putin tarafından dile getirildiğini hatırlatarak, “Yeni şartlarda, stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan, müzakereleri hiç reddetmedik. Bütün bu tekliflerin, masada kalmaya devam ettiğini, ancak artık bu konuda Batılı ortaklarımızı rahatsız etmeyeceğimizi de bildirdik. Bu teklifleri biliyorlar” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak
    1. Bayraktar İHA Ukrayna'da test..
    2. Kara yollarında bakım ve onarım..
    3. Kapıyı çalan büyük tehlike!
    4. İyi Parti’den Nallıhan’da 15 istifa
    5. Almanya yine terörün hamiliğini..
    6. İbadete açılan Çamlıca Camii havadan..
    7. Çamlıca Camii’nde ilk ezan bu sabah..
    8. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
    9. İstanbul'da katliam! 2'si öz oğlu 4..
    10. ASELSAN hücresi çözüldü!
    11. Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    12. İsrail'de Arap ittifakına seçim yasağı
    13. Trump'tan Kuzey Kore'ye "hayal..
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    15. Numan Kurtulmuş: Hepimiz aynı..
    16. Meteoroloji'den yeni uyarı
    17. Adana'da bekçilere saldırı
    18. 07.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu
    20. Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
    21. Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi
    22. PKK'ya hava savunma sistemi
    23. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
    24. 50 milyonluk proje! Yerin altından..
    25. Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle..
    26. Türk heyet Antarktika Bilim..
    27. Savaşa ramak kaldı! Lavrov açık açık..
    28. Merkez kulağını tıkadı! Faizler sevindi
    29. Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro..
    30. Dört bir koldan istihdam atağı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları