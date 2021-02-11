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Dünya Rusya'dan ABD'ye uyarı: Derhal son verin
Dünya

Rusya'dan ABD'ye uyarı: Derhal son verin

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD ordusuna Karadeniz’de varlığını sürdürmek için bahaneler aramaya ve askeri güç kullanma tehdidi anlamına gelen "kılıç şakırdatmalarına" son vermeleri çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:08:00 -
Rusya'dan ABD'ye uyarı: Derhal son verin

ABD 6. Filosu’nun Karadeniz’de Türkiye ile gerçekleştirdiği ortak tatbikatla ilgili tweet’ini paylaşan Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, "ABD ordusunu pervasızca kılıç şakırdatmalarına son vermeye ve ülkelerinin karasularında kendi işleriyle ilgilenmeye çağırıyoruz. Karadeniz’de barış ve güvenlik için başkalarının müdahalesine ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

ABD’nin 6. Filosu’nun Karadeniz’de bir düşman bulmak için sabırsızlandığının belirtildiği açıklamada, ABD'nin bölgedeki varlıklağını artırmak için umutsuzca bahane arayışında olduğu ifade edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Karadeniz’deki varlığını artırmasının gerekçesinin Rusya’nın eylemleri olduğunu ileri sürmüştü.

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