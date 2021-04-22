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Dünya Rusya'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Dünya

Rusya'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması

ABD’nin yeni nükleer silah yerleştirme planlarını ve NATO’nun askeri stratejik altyapısının Rusya sınırlarına yaklaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin gerçeği sakladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 02:05:00 -
Rusya'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli “Silah kontrolü, yayılmasını önleme ve silahsızlanma alanındaki anlaşmalara ve yükümlülüklere uyulması ve uygulama” başlıklı raporunu değerlendirdi.

Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Stratejik olmayan nükleer silah sorununa yaklaşımları çok alaycı görünüyor. Bu alandaki duruma ilişkin ciddi analizin yerini haksız bir şekilde Rusya’yı, gönüllü nitelik taşıyan 1991-92 “başkanlık girişimlerinden” uzaklaşma suçlamalarıyla dolduruyorlar. Oysa Rusya tutarlı olarak tüm stratejik olmayan nükleer silahlarını ulusal topraklarında konuşlandırılmamış şekilde tutuyor” ifadesini kullandı.

Zaharova, Washington’un bir yandan bu eleştirilerde bulunurken diğer yandan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması ile çelişen eylemlerde bulunduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “ABD ve müttefiklerinin, sözde NATO’nun ‘ortak nükleer misyonlar’ kapsamında, Avrupa’da konuşlu Amerikan stratejik olmayan nükleer silahını kullanma yeteneğini geliştirmeye yönelik eylemlerinin, silah kontrolü, yayılmasını önleme ve silahsızlanma mimarisinin temel taşı olan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın yasal olarak bağlayıcı hükümleriyle doğrudan çelişiyor” dendi.

Zaharova, “Aynı zamanda, NATO’nun askeri ve stratejik altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşmasının Avrupa güvenliği alanında neden olduğu tektonik değişimler ve ABD’nin yukarıda bahsedilen ‘başkanlık girişimlerinin’ aksine yeni nükleer silah konuşlandırmaya yönelik planları sükutla geçiştiriliyor” diye kaydetti.

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