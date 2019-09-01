Rusya'dan ABD'ye kritik uyarı!
Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin hava saldırıları bölgedeki ateşkesi riske atıyor" denildi.01 Eylül 2019 Pazar 11:28
Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin hava saldırıları bölgedeki ateşkesi riske atıyor" denildi.
Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, ABD'nin İdlib'e saldırılarının bölgedeki ateşkesi tehlikeye attığı belirtildi.
Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği de ifade edildi.
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