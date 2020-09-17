Rusya'dan ABD'ye 'gemi' cevabı

Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara girmesinden endişeliyiz’ açıklamasına tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pompeo’nun açıklaması karşısında, ABD’nin Rusya ve Kıbrıs arasındaki ilişkilere karışmaması gerektiğini bildirdi.

Zaharova, Pompeo’nun yakın zamanda Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmesinde yaptığı ‘Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara girmesinden endişeliyiz’ ifadelerini yanıtladı.

Zaharova, ABD’nin Kıbrıs ile olan ikili ilişkilerine karışmaması gerektiğine ifade ederek her zaman şu veya bu ülke ile işbirliğinin üçüncü ülkelerin çıkarlarına karşı olmadığını söylediklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Zaharova, Washington'a da aynı ilkeye bağlı kalmalarını tavsiye etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs lideri Anastasiadis ile yaptığı görüşmede, Suriye'ye giden Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara girdiğini belirterek ABD'nin bu durumdan endişelendiğini söylemişti.