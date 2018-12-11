Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı! 'Hazırız'
Rusya Siber Tehditleri Algılama Merkezi'nde görev yapan bir yetkili, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, ABD ile ortak yazışma yapmaya hazır olduğunu açıkladı.11 Aralık 2018 Salı 14:53
Rusya, ABD'deki seçimlere müdahale ettiği iddiası ile ilgili ABD ile ortak yazışma yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Siber Tehditleri Algılama Merkezi'nde görev yapan bir yetkili, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları için ABD ile ortak yazışma yapmaya hazır olduğunu belirtti.
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