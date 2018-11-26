Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı! 'Geri dönüşü olmaz'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ve diğer ülkelerin Rusya sınırında yürüttüğü faaliyetlerle alakalı olarak açıklama yaptı.26 Kasım 2018 Pazartesi 14:21
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik uyguladığını söylediği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya, bölgede yürütülen faaliyetleri 'kabul etmiyoruz' açıklamasını yaptı.
'Geri dönüşü olmayan bir yol'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya sınırları yakınlarında ABD ve diğer ülkelerin gerilimi artırmaya yönelik faaliyetlerin ilişkileri geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
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