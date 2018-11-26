0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı! 'Geri dönüşü olmaz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ve diğer ülkelerin Rusya sınırında yürüttüğü faaliyetlerle alakalı olarak açıklama yaptı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:21
Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı! 'Geri dönüşü olmaz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik uyguladığını söylediği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya, bölgede yürütülen faaliyetleri 'kabul etmiyoruz' açıklamasını yaptı.

'Geri dönüşü olmayan bir yol'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya sınırları yakınlarında ABD ve diğer ülkelerin gerilimi artırmaya yönelik faaliyetlerin ilişkileri geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:21
  1. Rusya
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP MYK toplantısı
    1. CHP MYK toplantısı
    2. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    3. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    4. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    5. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    6. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    7. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    8. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    9. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    10. AB'den Rusya'ya kınama
    11. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    12. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    13. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    14. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    15. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    16. Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" resim..
    17. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    18. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    19. Kuru öksürüğe çareler
    20. Alman hasta bakıcının öldürdüğü iddia..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti