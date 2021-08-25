Rusya'dan ABD'ye Afganistan üzerinden mesaj

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Afganistan’daki askeri operasyonundan sonra hiçbir ülkenin işine müdahale etmemesi sonucuna varması gerektiğini söyledi.

Lavrov, başkent Viyana’da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmesinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, Afganistan’daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Afganistan’daki askeri operasyonu sonrasında nasıl bir sonuç çıkarması gerektiğine ilişkin yorum yapan Lavrov, "Amerikanların, Libya’da, Suriye’de, Irak’ta ve Afganistan’da herkesi kendilerinin uygun gördüğü şekilde yaşamaya zorladığını gördük. Zorla nasıl yaşayacağını hiç kimseye öğretemezsin. Bundan çıkan en büyük sonuç bu. Herkes kendi sorunlarıyla ilgilenmeli, her ülkenin yeterince kendi sorunu var." dedi.

ABD’nin farklı ülkelerdeki eylemleri sonrasında Avrupa dahil dünyada terör tehdidi, uyuşturucu trafiği ve iltica sorununun arttığını dile getiren Lavrov, "Başkasının işine müdahale etmemek lazım. Birleşmiş Milletler tüzüğünü ihlal edecek şekilde güç kullanmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Afganistan konusunun uluslararası gündemde en ciddi yere sahip olduğunu belirterek, "Uluslararası toplum olarak, Afganistan’ın uluslararası terörizmin 'kuluçka makinesi' olmaması veya buradan yeni bir göç dalgası meydana gelmemesi için gereken her şeyi yapmalıyız." diye konuştu

Avusturya’nın oran olarak en çok Afgan topluluğuna sahip ikinci ülke olduğuna işaret eden Schallenberg, Afganlıları ülkeye getirmenin krizin çözümü olmayacağını da vurguladı.

Schallenberg, gelecek hafta Afganistan’ın komşuları Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile konferans düzenleyeceklerini, Avrupa ülkelerinin bu ülkelere yardımcı olabileceğini kaydetti.