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Dünya Rusya'dan ABD'nin İdlib operasyonuna destek
Dünya

Rusya'dan ABD'nin İdlib operasyonuna destek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğü İdlib operasyonuna destek verdiklerini aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 23:59:00 - 2022-02-04 00:13:45
Rusya'dan ABD'nin İdlib operasyonuna destek

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı bu operasyona destek verdiklerini aktardı.

ABD, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi öldürdüğünü duyurmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova operasyon hakkında açıklama yaptı.

"Tüm ülkelerle işbirliğine hazırız"

Operasyona verdikleri desteği ifade eden Zaharova, "ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun üyeleri de dahil olmak üzere diğer devletlerin terörle mücadele konusundaki çabalarını destekliyoruz. Bu ortak tehdide etkili bir ortak tepki oluşturmak için ilgili tüm ülkelerle işbirliğine hazırız" dedi.

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DEAŞ lideri öldürülmüştü! Pentagon'dan İdlib operasyonuna ilişkin açıklama

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"Terör örgütleri tarafından kullanıldığını bir kez daha gösterdi"

ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon sırasında sivil can kayıpları olduğuna dair ortaya çıkan iddiaları da dikkate aldıklarını ifade eden Zaharova, "ABD'nin bu eylemi sırasındaki sivil kayıplarla ilgili bilgiler doğrulanırsa kapsamlı bir soruşturma konusu haline gelmelidir. DEAŞ liderinin çatışmasızlık bölgesindeki Atme kasabasında gizleniyor olması Suriye makamlarının kontrolü dışında kalan bu bölgenin terör örgütleri tarafından kullanıldığını bir kez daha gösterdi" dedi.

Türkiye ile Rusya tarafından Suriye'nin kuzeyindeki atılan ortak adımları işaret eden Zaharova, "Bu Türkiye ile yapılan ilgili anlaşmaların öngördüğü gibi İdlib'deki çetelerin ve militanların karakollarının hızla ortadan kaldırılması ihtiyacını doğrulamaktadır" ifadelerini kullandı.

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