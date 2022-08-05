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Dünya Rusya'dan 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı
Dünya

Rusya'dan 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya, Kanada hükümetinin eylemlerine karşı misilleme olarak 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 21:36:00 - 2022-08-05 21:40:24
Rusya'dan 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 62 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın, Rusya'nın devlet temsilcileri, gazetecileri, uzmanları ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'e yönelik yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

62 Kanadalıya yaptırım kararı

Buna yanıt olarak 62 Kanadalının yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı. Listede, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerinin yanı sıra siyasi uzmanlar, sanatçılar ve dini temsilciler yer aldı.

Kanada'nın Rusya'ya karşı eylemleri

Söz konusu isimlerin Rusya'ya girişine yasak konulduğu belirtilen açıklamada, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, bu tür eylemlere karşı ileride alınacak önlemlerin açıklanacağı belirtildi.

 

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