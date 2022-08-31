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Dünya Rusya'dan 55 Kanada vatandaşına yasak
Dünya

Rusya'dan 55 Kanada vatandaşına yasak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin bulunduğu 55 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 22:36:00 -
Rusya'dan 55 Kanada vatandaşına yasak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus karşıtlığı anlayışına bağlı kalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rus vatandaşlarına yeni yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, mütekabiliyet ilkesine bağlı olarak üst düzey asker, politikacı ve kamuya mal olmuş kişilerin aralarında bulunduğu 55 Kanada vatandaşına Rusya Federasyonu’na giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu kişilerin listesi yayımlandı.

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