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Dünya Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:00:00 - 2020-10-07 15:00:38
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2017 yılında başladığı elektronik vize uygulamasının kapsamını genişletti. Yeni düzenleme ile elektronik vizeyi 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülke vatandaşı alabilecek.

Elektronik vize, artık Rusya'nın belli bölgelerini değil tümünü kapsayacak. Rusya'da kalış süresi de 8 günden 16 güne çıkarılacak.

Elektronik vizeyi internetten, turistik, iş, sağlık amaçlı almak mümkün olacak.

40 ABD doları karşılığında alınabilecek elektronik vize, 6 yaşa kadar çocuklar için ücretsiz olacak.

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