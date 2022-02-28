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Dünya Rusya'dan 36 ülkeyi ilgilendiren flaş karar!
Dünya

Rusya'dan 36 ülkeyi ilgilendiren flaş karar!

Rusya Federal Havacılık Kurumu, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen veya Rusya'da tescilli sivil hava araçlarının uçuşlarını yasaklamasına cevaben, 36 ülkenin hava taşıyıcılarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 17:39:00 -
Rusya'dan 36 ülkeyi ilgilendiren flaş karar!

Rusya Federal Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 36 ülkeye uçuş kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 5’inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya’ya hava sahasını kapatma kararı alırken, Rusya da bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

36 ülkeye uçuş kısıtlaması

 

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Avusturya, Arnavutluk, Anguilla, Belçika, Bulgaristan, Virgin Adaları (Britanya), İngiltere, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, (Grönland, ve Faroe Adaları dahil) Danimarka, Jersey Adası, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Estonya’ya uçuş kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

"Avrupa devletlerinin yasaklamasına cevaben..."

Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen veya Rusya'da tescilli sivil hava araçlarının uçuşlarını yasaklamasına cevaben, 36 ülkenin hava taşıyıcılarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildi” denildi.

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