Rusya'dan 13 kente 84 füze saldırısı

İlhak edilen Kırım’ı karayoluyla Rusya’ya bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü’nün cumartesi günü esrarengiz bir sabotaj sonucu ciddi hasar görmesi üzerine Moskova’dan endişeyle beklenen misilleme hamlesi geldi. Dün sabah saat 06.00 itibarıyla Ukrayna’yı resmen Füze yağmuruna tutan Rusya, başkent Kiev başta olmak üzere 13 şehrin altyapısını çökerten saldırılar gerçekleştirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Rusya’nın Ukrayna’ya 84 füze attığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Savunma Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda Ukrayna’ya gereken kapsamlı yanıt verilmiştir. Silahlı kuvvetlerimizin düzenlediği misillemede Ukrayna’nın enerji altyapısı, askeri yönetim merkezleri, ulaşım ve haberleşme merkezleri hedef seçilmiştir. Ayrıca Ukrayna yönetimini Rusya’ya yönelik yeni terörist saldırılar düzenlemeleri durumunda çok sert yanıt vereceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim” açıklamasında bulundu. Putin ayrıca, Rusya’dan Türkiye’ye giden Türk Akımı doğalgaz boru hattına da sabotaj düzenlenmek istendiğini, ancak Rus güvenlik güçlerinin bu girişimi önlediklerini de söyledi.

Rusya’nın tıpkı savaşın başladığı 24 Şubat gününde yaptığı gibi Ukrayna’yı uzaktan füzelerle vurduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Bugün çok ağır bir sabah yaşıyoruz. Terörist ülke yine tüm gücüyle bize saldırdı. Hedefinde ülkemizin altyapısıyla siviller vardı. Amaçlarının bizi halk olarak yeryüzünden silmek olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtladılar” dedi.

Rusya’nın misilleme saldırısı dün sabah saat 06.00’da başladı. İlk füzeler başkent Kiev’in merkezine yer alan Ukrayna Güvenlik Servisi’nin sokağında infilak etti. Ardından Kiev bölgesinde şehre elektrik sağlayan trafo merkezleri vuruldu. Kiev’de kısmi elektrik kesintisi yaşanırken, metro seferleri durdu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkent halkına seslenerek, “Metro durdu. İkinci emre kadar sadece sığınak olarak kullanılacak. Evlerinizden çıkmayın ve kalabalık gruplar oluşturmayın” çağrısı yaptı.

Rusya sınırına yakın Harkiv de ağır saldırı altında kaldı. Harkiv altyapısını hedef alan Rus füzeleri burada da metronun durmasına ve elektriklerin kesilmesine yol açtı. Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, “Savaşın başından bu yana çok Rus füze saldırısı gördük. Bunlarla bizi dize getireceklerini düşünmeye devam ediyorlarsa güçlerini değil, çaresizliklerini ortaya koyuyorlar” açıklamasını yaptı. Rusya’nın saldırısında ayrıca Lviv, Dnipro, Odessa, Hmelnitsk, Jitomir, Rovno, Mikolayev, Ternopol, İvano-Frankovsk, Kropivnitsk ve Konotopa şehirleri de vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre füze saldırılarında şu ana kadar 11 sivil öldü, 80 kişi de yaralandı.

Ukrayna’ya misillemede Rusya’nın elindeki tüm füze çeşitlerini kullandığı iddia edildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Düşman şehirlerimizi vurmak için elinde ne tür füze varsa hepsini kullandı. X-101 ve X-555 seyir füzeleri Hazar Denizi’ndeki savaş gemileriyle havadan TU-95 ve TU-160 stratejik bombardıman uçaklarından ateşlendi. Karadeniz’deki Rus denizaltılar Kalibar füzelerini üzerimize gönderdi. Rusya’dan İskender-M taktik füzeler ateşlendi, Ayrıca karada kullanılmak için uyarlanan S-300 ve Tornado-S füzelerini tespit ettik. Sabah 06.00’dan 12.00’ye kadar 84 füze atıldı. 45’i hava savunma sistemlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Rusya, Belarus hava sahası üzerinden İran yapımı Şehid-136 kamikaze dronlarını yolladı” açıklamasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Rusya’nın başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın bazı şehirlerine, sivil can kayıplarına neden olan füze saldırıları düzenlemesine Avrupa’dan sert tepki geldi.

* NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyorum. NATO, Kremlin’in saldırganlığına karşı mücadele eden cesur Ukrayna halkını gerektiği sürece desteklemeye devam edecektir.

* AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Rusya’nın sivillere yönelik saldırıları karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Bu tür eylemlerin 21. yüzyılda yeri yoktur. Bunları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Ukrayna’nın yanındayız. AB’den ilave askeri destek yolda.

* AB Komisyonu: AB, Rusya’nın Ukraynalılara ve sivil altyapıya yönelik son menfur saldırılarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Bu barbarca saldırılar Rusya’nın sivilleri ayrım gözetmeksizin bombalama taktiğini tercih ettiğini göstermektedir.

* Avrupa Konseyi: Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve sivil altyapının tahrip edilmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu tür ayrım gözetmeyen saldırılar insan hayatını açıkça hiçe saymakta ve.ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri oluşturmaktadır. Bunlar cezasız kalmamalıdır.

ABD Başkanı Joe Biden, “sivilleri hedef alan saldırıların Putin’in gaddarlığını bir kez daha gösterdiğini” söyledi. Biden, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeye “gelişmiş hava savunma sistemleri” göndermeyi vaat etti.

Türkiye’nin sadece Ukrayna ile Rusya arasında değil, Rusya ile Batılı ülkeler arasında da arabulucu olma önerisine Moskova’dan olumlu sinyal geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye’nin inisiyatifiyle Rusya’nın ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı ülkelerle Ukrayna meselesini görüşmek için masaya oturulması konusu ele alınacaktır. Türkiye’nin ortaya attığı bu fikir Putin ile Erdoğan Astana’da düzenlenecek zirvede görüştüklerinde elbette görüşülecektir” dedi. Asya’da Etkileşim ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Altıncı Liderler Zirvesi’nin Kazakistan’ın başkenti Astana’da 12-13 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.