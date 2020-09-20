Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Rus haber sitesi en.topcor.ru'da Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi ile ilgili bir analiz haber yayınlandı.

Analiz haberde, Hizbullah’ın Suriye’den çekilmesi sonrası bölgede büyük bir savaşın yaklaştığını gösteriyor denildi.

Hizbullah'ın, Lübnan'a dönüşü ile ilgili haberde, Suriye savaşında önemli dönüm noktasının belirlendiği, katil Esed’in güvendiği Lübnan Hizbullahı’nın bir temsilcisinin, Suriye’den çekileceklerini duyurduğu aktarıldı.

Bu kararın arkasındaki nedeni araştıran Lübnanlı politikacı Gebran Bassil, “Hizbullah'ın Suriye'den dönmeye niyeti var ve biz tüm Lübnanlılar bunu desteklemeliyiz” dedi.

Hizbullah ile ilgili İran’a benzer bir şekilde İslam Devletinin kurulmasını savunan Lübnan'daki Şii partilerinden biri olduğu söylendi. Hizbullah savaşçıları, İranlılarla birlikte, Esed rejimini, yabancı müdahaleciler ve terörist gruplarla mücadelede Rus askeri birliğinin girişinden önce bile ilk destekleyenlerdi.

Bir yandan Hizbullah'ın geri çekilmesinin Şam, Moskova, Ankara ve Tahran arasındaki zımni anlaşmaların sonucu olduğuna inanılıyor. Suriye'deki askeri çatışmaların seyri hızlı bir şekilde düştü. Rusya'da yasaklanan terör örgütü DAEŞ defalarca yenilgiye uğratıldı.

Ayrıca Suriye’de Hizbullah’ın etkisinin azaldığı da analizde belirtilirken, bölgeden çekilme adımının yeni bir olayın habercisi olacağı aktarıldı.

Analizde, Lübnan'ın başkentinde son zamanlarda korkunç bir trajedi yaşandığını hatırlamakta fayda var. Beyrut limanındaki patlamanın ardından ekonomi sebebiyle devlet ağır darbe aldı. Bu durumu Hizbullah’ın bunu koz haline getirmesi belirtildi.

Yahudi devletini yok etme niyetini gizlemediğini ve doğrudan Lübnan'ın yardımına bel bağladığını söyledi:

“Direniş Ekseni'nin tüm üyeleri birleşti ve Amerikan güçlerini bölgeden çekme ve Siyonist rejimi yıkmak için çabalarımızı birleştirmeliyiz ... Direniş Ekseni sadece İran değil, Kızıldeniz'den Akdeniz'e, Yemen'deki Ensar Allah'tan ‘(Husiler), Lübnan'daki Hizbullah'a kadar uzanıyor”

Tel Aviv'in bu tür planlar konusunda hevesli olmadığı açık, bu yüzden İranlıları ve onların "vekillerini" komşu ülkelerden uzaklaştırmak için sürekli adımlar atıyorlar. Buna ek olarak, İsrail, ABD'nin desteğiyle, gayrı resmi bir bölgesel koalisyon oluşturmaya ve bir dizi Arap devletiyle ilişkileri yeniden kurmaya başladı. BAE ve şimdi Bahreyn ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Aslında bu, Tahran'ın İslam'daki baskın eğilimden bağımsız olarak İsrail'e karşı kendi Müslüman devletler koalisyonunu yaratma yenilgisi anlamına geliyor. Hizbullah'ın bu bağlamda Suriye'den çekilmesi de Amerikan ve İsrail diplomasisinin bir meziyeti olarak düşünülebilir. Birlikte ele alındığında, İsrail'in yeni "Arap arkadaşları" tarafından tanınması, aslında ona İran'la savaş ve Ortadoğu'daki "vekili" için tam yetki veriyor. Bugün değilse yarın.

Bu nedenle, Lübnan'daki konumların daha da güçlendirilmesi artık İran için gereklidir. Temmuz ayının sonunda İsrail ile Hizbullah arasında başka bir çatışma çıktığını hatırlayın. Şam'ın güneyindeki mevzilere düzenlenen bir IDF hava saldırısı sırasında, grubun bir üyesi öldürüldü. Sonuç olarak, iki devlet arasında başka bir sınır olayı meydana geldi. İsrailliler, diğer şeylerin yanı sıra, Güney Lübnan'daki Kafar Şuba yerleşimine ateş açtı. Misillemeden korkan Tel Aviv, sınıra takviye güç yerleştirdi. Hizbullah savaşçılarının Suriye'den eve dönüşüne Beyrut ve Tahran'dan doğal bir tepki olacak.