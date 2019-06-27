Rusya'da yolcu uçağı pistten çıktı! Ölü ve yaralılar var Acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıktı.

Buryatya Cumhuriyeti'ndeNijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü. İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı. 2 PİLOT ÖLDÜ, 22 YOLCU YARALANDI Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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