Rusya'da yolcu uçağı pistten çıktı! Ölü ve yaralılar var
Acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıktı.27 Haziran 2019 Perşembe 12:04
Buryatya Cumhuriyeti'ndeNijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.
İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı.
2 PİLOT ÖLDÜ, 22 YOLCU YARALANDI
Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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