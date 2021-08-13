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Rusya'da yolcu otobüsünde patlama
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Dünya Rusya'da yolcu otobüsünde patlama
Dünya

Rusya'da yolcu otobüsünde patlama

Rusya'nın Voronej kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 02:24:00 -
Rusya'da yolcu otobüsünde patlama

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Voronej kentinde 35 kişinin bulunduğu otobüste, yolcu alındığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamada, 3'ü ağır 16 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre otobüsün gaz tüpü veya yakıt tankının patladığı belirtildi.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev da patlama ardından kentteki tüm yolcu araçlarının denetlenmesi için talimat verdiğini bildirdi.

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