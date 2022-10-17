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Dünya Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü
Dünya

Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü

Rusya'nın Yeysk kentinde yerleşim alanına savaş uçağı düştü. Patlama sonrası 4 katlı binada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 19:50:00 -

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi.

Pilot kendisini fırlattı

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı. 

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