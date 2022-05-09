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Dünya Rusya'da yaklaşık 30 yılın en büyük ekonomik...
Dünya

Rusya'da yaklaşık 30 yılın en büyük ekonomik...

Yaptırımların vurduğu Rusya'da ekonomi 1994 yılından beri en kötü daralmayı kaydedebilir.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 17:22:00 -
Rusya'da yaklaşık 30 yılın en büyük ekonomik...

Yaptırımların vurduğu Rusya'da ekonomi 1994 yılından beri en kötü daralmayı kaydedebilir.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın tahminlerine göre ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarına maruz kalan Rus ekonomisi bu sene yüzde 12 daralabilir. Hükümet henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak konuya yakın kaynaklar Ekonomi Bakanlığı'nın da yüzde 8'lik daralma beklediğini belirtiyor.

Maliye Bakanlığı'nın bu tahmininin gerçekleşmesi durumunda Rusya 1990'ların başından bu yana en büyük daralmayı kaydedecek.

Rusya Merkez Bankası 29 Nisan'da bu sene ekonominin yüzde 8-10 aralığında daralacağını öngörmüştü. IMF yüzde 8.5 daralma beklerken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ise bu yıl ekonominin yüzde 10.3 küçüleceği yönünde.

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