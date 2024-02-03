Rusya'da yabancı turist sayısı tamı tamına 3,5 kat arttı! Ruslardan Türkiye kararı: Rusya'dan Türkiye'ye akın ettiler

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB turist vizesiyle Rusya'ya gelen yabancıların sayısını 670 bin 700 olarak açıkladı. Sayı önceki yıla göre 3,5 kat artış gösterdi. Çin Rusya'ya en çok turist gönderen ülkelerin de başında geliyor. 2023'te Rusya'yı turist vizesiyle ziyaret eden Çinli sayısı 199 bin 800, artış oranı yüzde 23 bin 628.



İkinci sırada 56 bin turist ve yüzde 120'lik artışla Almanya var.



Türkiye 47 bin 500 turist ve yüzde 110'luk artışla üçüncü sırada.



2023'te ülkeye giriş yapan bütün yabancıların sayısı ise 15,4 milyon oldu. Verileri haberleştiren RBC gazetesi, yabancı girişinin yüzde 18,6 arttığına dikkat çekiyor. 2022'de Rusya'ya 13 milyon civarında yabancı gelmişti.



Geçen yıl Rusya'ya en çok yabancı 3,16 milyonla Kazakistan'dan geldi. Bunu 3,11 milyon kişiyle Özbekistan, 2,15 milyon kişiyle Tacikistan, 1,14 milyon kişiyle Kırgızistan ve 790 bin kişiyle Çin takip etti.



RBC Çin'den gelenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 509 arttığını yazdı.

ÖTE YANDAN....

Rus ziyaretçilerin oluşturduğu vurgulandı. Rusya'dan gelen ... "800 bin kadar İran vatandaşı oradan fiziki geçiş yaparak Türkiye'ye geliyor.

istanbulticaretgazetesi'ne göre Türkiye 2022’de en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu



Türkiye, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022’de en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu. Bu yılın ilk yarısında bu rakam, 2022 ilk yarısına göre yüzde 21 artarak 22 milyon olarak yansıdı.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) turizm ve konaklama sektörüne ilişkin hazırladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi 2023 raporunun sonuçlarını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirketten açıklamaya göre, söz konusu raporda, turizm endüstrisi alanında değişen dinamiklerin ve trendlerin öncelikleri etkilediği belirtilirken, 2023 yılının, sürdürülebilirlik, teknoloji, kültürel deneyimler, sağlık ve güvenlik trendlerinin küresel turizm alanında birleştiği anlamına geldiği vurgulandı.

Rapora göre, sürdürülebilir ve çevre dostu seyahat seçeneklerine giderek daha fazla öncelik verildi, karbon ayak izini azaltan uçuşlar, yeşil konaklama ve ekolojik açıdan bilinçli turist faaliyetlerinin seyahat tercihlerinde belirleyici rol oynadı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin yayımladığı verilere göre, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı 2023 yılı ekim ayında 5,36 milyonun üzerinde tarifeli koltukla uluslararası yolcular için dünyanın en yoğun havalimanı oldu. Dubai Uluslararası Havalimanı listede ikinci sırayı alırken, İstanbul Havalimanı yolcu trafiğinde yedinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin turizm gelirleri 2023 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda, İstanbul'da 10 Haziran’da Inter Milan ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, ev sahibi şehre yaklaşık 75 milyon avro (80 milyon dolar) ekonomik katkı sağladığı kaydedildi.

TÜRKİYE, EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 5. ÜLKE

Raporda, Türkiye'nin, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke olduğu bildirilirken, 2023 yılının ilk yarısında bu rakamın 2022 ilk yarısına göre yüzde 21 artarak 22 milyon olarak yansıdığı açıklandı.

2023 yılının ilk yarısında ziyaretçilerin geliş amacının yüzde 76,2'lık oranla "seyahat, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler", yüzde 16,6'lık oranla "akraba ve arkadaş ziyareti" olarak kaydedilen raporda, Türkiye’ye “alışveriş" için gelenlerin oranının ise önceki yıllarla benzer biçimde yüzde 3’te sabit kaldığı belirtildi.

Raporda, 2023 ilk yarısında Türkiye’yi en çok ziyaret eden turist grubunu önceki yıla göre yüzde 34 artarak 5,2 milyon kişiye ulaşan Rus ziyaretçilerin oluşturduğu vurgulandı. Rusya'dan gelen ziyaretçilerin toplam ziyaretçi sayısının yüzde 13'ünü, ikinci sıradaki Almanya'dan gelen turistlerin ise yüzde 12'sini oluşturduğu bildirilen raporda, İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısının da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış göstererek 3. sırada yer aldığı aktarıldı.

İSTANBUL, EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİR

İstanbul'un, 2023 yılının ilk yarısında 11 milyon 524 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen raporda, 2023'ün ilk yarısında İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçi oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,22 artış gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısında yine önceki yıllarla benzer biçimde Rusya, Almanya, İran, ABD ve Suudi Arabistan, İngiltere ilk sıralarda yer aldı. İstanbul 2022'de tek başına 16,02 milyon yabancı turisti ağırlarken, en fazla yabancı ziyaretçi yine Rusya'dan geldi. Rusya'dan gelen turistler toplam ziyaretçilerin yüzde 9,33'ünü, ikinci sırada Almanya yüzde 7,72'ünü ve üçüncü İran ise (yüzde 6,85) takip etti.

Raporda, 2022 yılında İstanbul'u 12,82 milyon yabancı ziyaretçiyle Akdeniz kıyısında yer alan ve tatil köyleriyle tanınan Antalya takip ederken, listenin üçüncü sırasında, 4,64 milyon yabancı ziyaretçiyle hem Bulgaristan hem de Yunanistan’a sınırı olan Edirne, dördüncü sırasında ise Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleriyle ünlü Muğla yer aldı.