Rusya’da vaka sayıları gün geçtikçe daha da artıyor! Ölü sayısı 211 bin 696’ya çıktı
Rusya Coronavirus Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 895 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlamasından bu yana virüs kaynaklı ölü sayısı 211 bin 696'ya çıktı.
Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 110 artarak 7 milyon 637 bin 427'ye, sağlığına kavuşan sayısı da 18 bin 568 artışla 6 milyon 759 bin 59'a ulaştı.
Ülkede 42 milyon 200 bin kişinin Covid-19 salgınına karşı aşılandığını açıkladı.