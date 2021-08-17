Rusya'da uçak düştü!
Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağının prototipi Moskova bölgesindeki uçuşu sırasında düştü.
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Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağının prototipi Moskova bölgesindeki uçuşu sırasında düştü.
AYRINTILAR GELİYOR...
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