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Dünya

Rusya'da uçak düştü!

Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağının prototipi Moskova bölgesindeki uçuşu sırasında düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 12:11:00 -
Rusya'da uçak düştü!

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