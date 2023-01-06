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Gündem Rusya'da Türkiye rahatsızlığı! AK Parti'nin oy durumunu açıkladılar
Gündem

Rusya'da Türkiye rahatsızlığı! AK Parti'nin oy durumunu açıkladılar

Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteğinden rahatsız olan Rus basını, Ankara'yı hedef alan haberler yapmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:28:00 -
Rusya'da Türkiye rahatsızlığı! AK Parti'nin oy durumunu açıkladılar

Rus İzvetiya gazetesi, “Erdoğan birkaç cephede çarpışmaya hazırlandı” başlıklı haberde ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, Erdoğan sayesinde 2022 yılında küresel bir oyuncu haline geldiği yorumu yapılan analizde, “Bugün Ankara'nın jeopolitik emelleri üç kıtaya yayılıyor. Türkiye, BM'nin himayesindeki gıda anlaşmasında kilit bir halka. Türkiye'nin rızası olmadan NATO saflarını yeni üyelerle dolduramıyor. Erdoğan'ın kendisi, yalnızca halkının ulusal çıkarlarına odaklanan ve stratejik düşünebilen, sert ve makul bir politikacı olarak ün kazandı” değerlendirmesi yapıldı.

Bu övgülerin ardından Türk muhalefetinin ağzından konuşmaya başlayan gazete,  Rus gazetesi, 2023 hedeflerinin aksine, bugün Türkiye ekonomisinin çok iyi durumda olmadığını, enflasyonun zirve yaptığını, TL’nin değersizleştiğini ve Türkiye'nin bu göstergede gelişmekte olan ülkeler içinde en kötü durumda olduğunu iddia etti.

İzvetiya gazetesi iddialarını anormal bir seviyeye taşıyarak AK Parti oylarının CHP'nin gerisinde olduğu öne sürdü.

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Yorumlar

Ömer

Yüzde 30 zam aldık. Sırrımız yere gelmez artık . Ev sahibi ekstra 30 zam için kapıya dayandı. Reis şu ev sahiplerine de bi el atsan .
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