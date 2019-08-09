Rusya'da Türk besteleri seslendirildi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, 13. "Dostları Topluyoruz" Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Türk besteleri müzikseverlerle buluştu. Moskova'daki Çaykovski Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı. Türk sanatçılar Oğuzhan Balcı, Fırat Akarcalı, Mehmet Özkan'ın besteleri, Türkiye'den gelen Nova Trio müzik grubu tarafından piyano, viyolonsel ve keman eşliğinde seslendirildi. Nova Trio'nun viyolonselisti Gözde Çerçi Güneş, burada yaptığı konuşmada, Rus sanatseverler için Türk müziği icra etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çaykovski Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördüğünü belirten Güneş, "Müzik eğitimi gördüğüm ülkede seneler sonra konser vermek heyecan verici." dedi. Güneş, iki sene önce kurulan Nova Trio ile ilk yurt dışı konserini bugün Rusya'da verdiğini dile getirerek, "Bu tür etkinliklerin, Türk ve Rus kültürünü bağdaştırdığına inanıyorum. Kültürümüzü yaşatmak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.



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