  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:49:24 -
Rusya'da Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik erişim yasağı kaldırıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Telegram’a yönelik erişim yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un “teröre ve aşırılıkçılığa” yönelik iş birliğine hazır olduğuna yönelik açıklamalarının olumlu yönde değerlendirildiğine işaret edildi.

Telegram, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Nisan 2018’de Rusya’da yasaklanmıştı. Kararın ardından ülkede binlerce kişi sokağa inerek yasağı protesto etmişti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram’ın toplam 400 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı