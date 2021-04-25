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Dünya Rusya’da tehlike! Dinamit yerleştirip havaya uçurdular
Dünya

Rusya’da tehlike! Dinamit yerleştirip havaya uçurdular

Rusya’da havaların ısınmasıyla birlikte şehir kıyılarına taşarak tehlike oluşturan nehirlerdeki büyük buz kütleleri için harekete geçildi. Tehlike oluşturmasını engellemek için su içine dinamit yerleştirilerek havaya uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 15:02:00 -

Rusya’nın özellikle Sibirya ve Uzakdoğu Bölgesi’nde havaların ısınmasıyla birlikte nehirlerdeki buz kütleleri şehir kıyılarına taşmaya başladı. Bölge sakinleri için tehlike oluşturan ve şehir kıyılarını tahrip eden buz kütlelerine karşı ilginç bir yönteme başvuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur ve Lena nehirleri üzerinde bulunan büyük buz kütlelerinin erimesi sonucu oluşan taşkınları önlemek için hem söz konusu nehirlere hem de nehirleri besleyen diğer kollarına dinamit yerleştirdi. Su altına yerleştirilen dinamitlerin ateşlenmesi sonucu buz kütlelerinin parçalanması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Aynı anda birçok delikten havaya fırlayan buz kütleleri ve su, nefes kesici manzaralar oluştururken, söz konusu görüntüler kamuoyuna servis edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, buzların erimesi ile nehir sularının yüksekliğinin 2 buçuk ile 3 metre arasında yükseldiğini ve bu seviyenin daha da artmaması için bu yöntemi kullandıklarını belirtti. Bakanlık, bu yöntemle buz kütlelerinin kıyılara vurarak bölgedeki evler ve insanlara zarar vermesinin de önüne geçildiğini açıkladı.

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