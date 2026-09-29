Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü: 6 ölü, 1 yaralı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağında 6 mürettebat hayatını kaybetti, 1 personel ise kazadan yaralı kurtuldu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi uçağın Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği ifade edildi.