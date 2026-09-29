  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bolat’ın ABD programı belli oldu! Çok sayıda başlık masada 2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla İçişleri Bakanlığı açıkladı! Siber operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı Sömürgeci Fransızları topraklarından kovan o ülke ilk altın rafinerisini açtı Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş Erdoğan kurmaylarını Beştepe’de topluyor: Fon krizinin yol haritası çizilecek AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin" DEM Parti illa da "LGBT" diyor, başka da bir şey demiyor! Azerbaycan'da 28 Şubat zulmü hortladı! Başörtülü kız öğrenciler okula alınmadı
Gündem Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü: 6 ölü, 1 yaralı!
Gündem

Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü: 6 ölü, 1 yaralı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü: 6 ölü, 1 yaralı!

Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düşen Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağında 6 mürettebat hayatını kaybetti, 1 personel ise kazadan yaralı kurtuldu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi uçağın Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Kuzey Ege'de fırtına ulaşımı vurdu! Gökçeada feribot seferlerine hava engeli!
Kuzey Ege'de fırtına ulaşımı vurdu! Gökçeada feribot seferlerine hava engeli!

Gündem

Kuzey Ege'de fırtına ulaşımı vurdu! Gökçeada feribot seferlerine hava engeli!

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!
Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

Gündem

Sağanak trafiği yüzde 85'e tırmandırdı: Yollar durma noktasında!

Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!
Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!

Gündem

Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23