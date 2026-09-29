Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!

"ANLAŞMA, GAZZE'DE EKONOMİYE OLUMLU YANSIMADI": Ateşkes anlaşmasının ekonomik alandaki etkilerine değinen Tabba, anlaşmanın Gazze'deki insani ve ekonomik duruma "olumlu yansımadığını" ve tablonun "yıkıcı ve felaket boyutunda" olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yükümlülüklerinden kaçındığını ifade eden Tabba, "İsrail, Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerinden kaçınıyor ve girişine izin verdiği mal ve yardım tırlarının oranı, mutabık kalınan miktarın yüzde 30'unda kalıyor." dedi. Tabba, soykırımın "ekonomik sektörün üretim gücünden geriye kalanı da vurduğunu" belirterek, 2006'nın ortasından bu yana süren abluka ile 20 yılda düzenlenen 5 saldırının ekonomiyi zaten büyük ölçüde zayıflattığını hatırlattı. Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de gerçek bir iyileşme olmadığını kaydeden Tabba, bir yıl içinde kapıdan geçenlerin sayısının yaklaşık 10 bini aşmadığını ve günlük ortalamanın 30 kişi civarında kaldığını ifade etti. Tabba, Gazze ekonomisinin çeşitliliğini büyük oranda yitirdiğini ve "savaştan önce 10 binden fazla olan ürün çeşidinin 200'e kadar azaldığını" vurgulayarak, bu durumun "Gazze ekonomisinin uğradığı tahribatın boyutunu" gösterdiğini ve ekonominin normale dönmesinin yıllar alacağını sözlerine ekledi.