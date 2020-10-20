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Dünya Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da yeni tip koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana son 24 saatte 16 bin 319 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:02:00 -
Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 16 bin 319 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte iyileşen sayısı 9 bin 704 artarak 1 milyon 85 bin 608'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 269 artışla 24 bin 635'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,6'sında semptom görülmedi.

Toplam test sayısı 54 milyon 600 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 999 artarak 372 bin 628'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 49 artışla 6 bin 58'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 374 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 54 milyon 600 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 15 bin 982 vaka tespit edilmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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