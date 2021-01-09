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Dünya Rusya'da son bilanço açıklandı
Dünya

Rusya'da son bilanço açıklandı

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 309 yeni koronavirüs vakası görüldü. Böylece salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısı 3 milyon 379 bin 103’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 15:01:00 -
Rusya'da son bilanço açıklandı

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde 23 bin 309 yeni vaka tespit edildi. Bu vakaların 4 bin 900’ü başkent Moskova’da görüldü. Moskova halen ülkede pandeminin merkezi konumunda.

Rusya’daki toplam vaka sayısı son günün yeni pozitif testleri ile beraber 3 milyon 379 bin 103’e çıkmış durumda.

Ülkede koronavirüs kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bin 381’e yükseldi. Son bir gün içinde 470 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Rusya’nın halk sağlığı denetçisi kurumu Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova, virüsün yayılımının yavaşladığını, stabil bir hal almaya başladığını söylemişti. Yeni vaka sayıları bir süredir 24 binin altında seyrediyor.

Bunun yanında, yaygın aşılama programının başladığı Rusya’da aşı uygulanan kişilerin sayısı arttıkça durumun daha iyiye gitmesi bekleniyor. Şimdilik ülkede risk gruplarına aşı uygulaması yapılıyor.

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