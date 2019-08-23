0553 313 94 23

Rusya’da şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

Rusya’da anne ayı ve 3 yavrusu şehrin merkezine inince ortalık birbirine karıştı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Rusya’da şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

Rusya’da anne ayı ve 3 yavrusu şehrin merkezine inince ortalık birbirine karıştı. Ayılarla polis arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı.


Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nın Yelizovo kasabasında anne ayı ve 3 yavrusu şehrin girişinde göründü. Bunun üzerine ayıları görenler polise haber verdi. Polisler araçla ayıları takip etmeye başladı. Polis, ayıların şehir merkezine girmesini engellemeye ve ormanlık alana doğru gitmelerini sağlamaya çalıştı. Fakat polis aracından korkan ayılar koşarak şehir merkezine girdi. Polis aracından kaçmaya çalışan ayıları gören insanlar koşarak kaçmaya başladı. Bir alışveriş merkezi önünde polis aracı tarafından sıkıştırılan ayılar ters yöne doğru yönlendirilmeye başlandı.


Polisler araçla ayıları kontrol altına alamayınca özel radyo frekanslarıyla ayıları korkutarak Avacha nehrine doğru yönlendirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerine bir açıklama yaparak ayıların şehre uzak bir noktada kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li Coleman men cezasıyla karşı karşıya
    1. ABD'li Coleman men cezasıyla karşı..
    2. Kick Boks Gençler Milli Takımı, Avrupa..
    3. Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis
    4. Günyüzü’nde haşhaş kapsülü alımı devam..
    5. Derya Can’dan yeni dünya rekoru
    6. Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı..
    7. Altay’da bir formaya iki aday
    8. İzmir'deki yangında hasar tespit..
    9. Kültür Kongre Merkezinde kapsamlı..
    10. Jandarma’dan ‘Yayaların geçiş..
    11. Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile..
    12. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz’dan..
    13. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği,..
    14. SODİGEM Blokzincir’i ele aldı
    15. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
    16. 3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar..
    17. Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına..
    18. Bedensel Engelliler Atletizm Milli..
    19. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    20. Sözde çevreciler uyarırken kirletti
    21. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in..
    22. Altın fiyatları
    23. Fethiye’de trafiği tehlikeye düşüren..
    24. 50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf..
    25. G7 Zirvesi, yarın protestoların..
    26. Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
    27. MHP’den ilçe başkanlıklarına Malazgirt..
    28. Nevşehir Belediyespor kombine kartları..
    29. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    30. "Okumak Güzeldir" projesine destek..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi