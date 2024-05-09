  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'500 ve 1000 liralık banknot basılacak' iddiası hakkında önemli açıklama!

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?

Özgür Özel’e “kahramanım” diyen Arınç faka bastı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor

CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

ANKA SİHA'lar Güney Çin Denizi'ne hazırlanıyor! Her şeyi görmek ve duymak istiyoruz!

MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

Aracına bunu taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!
Dünya Rusya’da petrol üretim tesisine İHA saldırısı ülkeyi alt üst etti! Petrolde rezerv açıklaması: Hasar büyük
Dünya

Rusya’da petrol üretim tesisine İHA saldırısı ülkeyi alt üst etti! Petrolde rezerv açıklaması: Hasar büyük

Yeniakit Publisher
2024-05-09 18:55:00 -
Rusya’da petrol üretim tesisine İHA saldırısı ülkeyi alt üst etti! Petrolde rezerv açıklaması: Hasar büyük

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu pompalama merkezinin hasar gördüğü belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, durumun "stabil" olduğu ve petrol tesisinin çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisine bugün İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23