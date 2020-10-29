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Aktüel Rusya’da Müslümanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti
Aktüel

Rusya’da Müslümanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:40:19 -
Rusya’da Müslümanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti

MOSKOVA (AA) - Rusya’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrı protesto edildi.

Başkent Moskova’da Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Müslüman protesto gösterisi düzenledi. Macron ve Charlie Hebdo dergisi karşıtı sloganlar atan grup, daha sonra ellerinde pankartlarla tek kişilik protesto eylemleri yaptı.

Polis, gösteriler esnasında Büyükelçilik binası etrafında güvenlik önlemi aldı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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