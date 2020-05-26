Rusya’da Mi-8 tipi askeri helikopter yere çakıldı! Ölüler var
Rusya’da Mi-8 tipi askeri helikopterin havalandıktan kısa süre sonra, yerden yaklaşık 10 metre yüksekteyken kontrolden çıkarak düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düşen helikopter, 4 kişiye mezar oldu.
Çukotka Özerk bölgesinde askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anları saniye saniye kaydedildi.
Rusya’da askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Rusya Federasyonu’na bağlı Çukotka Özerk bölgesindeki Ugolny Havalimanı’nda meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-8 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaza anı anbean kaydedildi
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, helikopterin kalkış yaptığı, yerden yaklaşık 10 metre yüksekteyken kontrolden çıkarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı ve yere çakıldığı görüldü. Yere çakılan helikopterde patlama da meydana geldi.