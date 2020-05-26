  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya’da Mi-8 tipi askeri helikopter yere çakıldı! Ölüler var

Rusya’da Mi-8 tipi askeri helikopterin havalandıktan kısa süre sonra, yerden yaklaşık 10 metre yüksekteyken kontrolden çıkarak düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:43:00 -

Rusya’da havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düşen helikopter, 4 kişiye mezar oldu.

Çukotka Özerk bölgesinde askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anları saniye saniye kaydedildi.

Rusya’da askeri helikopter pistten kalkış yaptıktan hemen sonra kontrolden çıkarak yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Rusya Federasyonu’na bağlı Çukotka Özerk bölgesindeki Ugolny Havalimanı’nda meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-8 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaza anı anbean kaydedildi

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, helikopterin kalkış yaptığı, yerden yaklaşık 10 metre yüksekteyken kontrolden çıkarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı ve yere çakıldığı görüldü. Yere çakılan helikopterde patlama da meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı