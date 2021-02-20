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Sağlık Rusya'da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü görüldü
Sağlık

Rusya'da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü görüldü

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Rusya'da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 22:45:00 -
Rusya'da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü görüldü

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Kuş gribi tehlikesi

Dünya koronavirüsün pençesine düşmüşken Rusya'dan korkutan bir haber geldi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk kez insana bulaşan türüne denk geldi

Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.

İnsandan insana geçmiyor

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi. Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti.

Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

 

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