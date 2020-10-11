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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bini geçti

Son 24 saatte 13 bin 634 vakanın tespit edilmesiyle rekor yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:33:47 -
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 13 bin 634 yeni vaka ile en yüksek günlük rakam görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 634 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 298 bin 718'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 149 artarak 22 bin 597'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 240 artışla 1 milyon 20 bin 442'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,3'ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 501 artarak 330 bin 418'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 35 artışla 5 bin 595'e çıktı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede dün 12 bin 846 vaka tespit edilmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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